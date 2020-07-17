«Надежный и высококвалифицированный, настоящий боец, преданный на 100% родной команде и любимому делу. Искренний, открытый, всегда готов прийти на помощь, душа нашей команды. Жизнь, к сожалению, бывает несправедливой и неумолимой. Она не течет в обратном направлении и забирает лучших среди нас», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 70-80-х годах Лозинский был незаменимым и одним из самых ярких игроков киевского «Динамо». Он стал многократным чемпионом и обладателем Кубка СССР и был игроком сборной СССР.
Также сообщается, что заметный след в истории футбола Лозинский оставил и в качестве тренера. Он возглавлял «Кремень», ЦСКА, «Ворсклу», а в последние годы — Национальную сборную Украины среди ветеранов.