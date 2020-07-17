Умер бывший игрок киевского «Динамо» Владимир Лозинский. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Национальной сборной Украины среди ветеранов, которую Лозинский возглавлял с начала 2020 года

«Надежный и высококвалифицированный, настоящий боец, преданный на 100% родной команде и любимому делу. Искренний, открытый, всегда готов прийти на помощь, душа нашей команды. Жизнь, к сожалению, бывает несправедливой и неумолимой. Она не течет в обратном направлении и забирает лучших среди нас», — говорится в сообщении.

«Зозуля, ты нацист!» Матч испанского чемпионата по футболу был сорван из-за украинца © tsn.ua | tsn.ua | Перейти в фотобанк

Также сообщается, что заметный след в истории футбола Лозинский оставил и в качестве тренера. Он возглавлял «Кремень», ЦСКА, «Ворсклу», а в последние годы — Национальную сборную Украины среди ветеранов.