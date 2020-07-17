«Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому, по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, 23:00», — подчеркнул премьер.
Шмыгаль отметил, что массовые скопления людей повышают вероятность передачи коронавируса. Он подчеркнул, что меры адаптивного карантина и на государственном, и на местном уровнях дают свой результат.
Также, по его словам, последние недели ситуация более-менее стабилизировалась.