Премьер Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что пока не происходит снижения заболеваемости коронавирусом, поэтому необходим соответствующий запрет. Об этом 17 июля он сказал в ходе часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

«Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому, по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, 23:00», — подчеркнул премьер.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также, по его словам, последние недели ситуация более-менее стабилизировалась.