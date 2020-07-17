Парламентская фракция партии «Голос» официально объявила о переходе в оппозицию. Заявление фракции 17 июля, которое транслировал телеканал «Рада», с парламентской трибуны зачитала лидер партии Кира Рудик

«Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять… Партия «Голос» переходит в оппозицию к существующей власти… Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами», — сказала Рудик.