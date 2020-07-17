«Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять… Партия «Голос» переходит в оппозицию к существующей власти… Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами», — сказала Рудик.
Депутат заявила, что за год правящая партия «Слуга народа» предала ценности, которые декларировала. Также, по словам Рудик, выходить на улицы с файерами — это страшно, а еще страшнее, когда «убивает полиция, и день работы депутата вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают».