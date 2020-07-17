Украинских абитуриентов смогут призвать только по собственному желанию, кроме того действует отсрочка призыва. Об этом 17 июля министр обороны Украины Андрей Таран сказал на заседании в парламенте, которое транслировал телеканал «Рада»

Из школы в армию. Военкомы Украины охотятся на потенциальных абитуриентов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением», — заявил Таран.

Он также отметил, что в текущем году запланировано к призыву 16 460 человек. В том числе, в Вооруженные силы Украины — 9 тысяч человек, в Нацгвардию — 5460 человек, в Государственную пограничную службу — 1300 человек, в Государственную спецслужбу транспорта — 700 человек.

По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9465 человек, что составляет 57,5% от общего плана.