75 лет назад, 17 июля 1945 г., начала работу Берлинская (Потсдамская) конференция лидеров «большой тройки» держав-победительниц во II Мировой войне, оформившая послевоенное переустройства мира.

В основном она была посвящена судьбе Германии, возмещения нанесенного ею ущерба, наказанию ее нацистских лидеров и отношениям с ее союзниками.

В этом контексте обсуждались западные границы Польши, которая должна была получить часть немецких территорий в качестве своеобразной компенсации за земли Западной Украины и Западной Белоруссии, вошедшие в состав советских республик.

В Потсдаме поднимался лишь один вопрос, непосредственно связанный с Украиной — судьба солдат дивизии СС «Галиция», сдавшихся в Австрии в плен к англичанам и направленных в лагерь военнопленных в итальянском городе Римини. День в истории. 28 апреля: создается украинская дивизия СС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Под занавес шестого заседания глав правительств союзных держав 22 июля 1945 г. нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил с заявлением:

«Можно ли сейчас сделать сообщение о лагере советских военнопленных в Италии? Речь идет о находящемся под контролем британских властей лагере №5 в районе города Чизенатико, где находятся главным образом украинцы.

Первоначально британскими властями было заявлено о том, что в лагере содержится 150 человек, но когда советский представитель посетил этот лагерь, то там оказалось 10 тысяч украинцев, из которых английское командование составило целую дивизию. Было организовано 12 полков, в том числе полк связи и саперный батальон.

Офицерский состав был назначен главным образом из бывших петлюровцев, которые раньше находились на командных постах в германской армии. При появлении советского офицера в этом лагере 625 человек изъявили желание немедленно возвратиться в Советский Союз».

В ответ британский премьер Черчилль заявил, что ничего не знает об этой ситуации, но предположил, что возможно «там было много поляков». На что Молотов четко ответил: «Нет, там были только украинцы, советские подданные».

Сталин уточнил, что телеграмма об этом была получена накануне, а Черчилль пообщел разобраться.

На следующий день он дал развернутый ответ: «Миф о Нюрнберге»: почему международный трибунал не упомянул Бандеру © РИА Новости, Виктор Кинеловский | Перейти в фотобанк

«В нескольких словах, положение с этим лагерем следующее. Действительно, в этом лагере находятся 10 тысяч человек. Но нужно помнить, что мы только что взяли 1 миллион военнопленных. Этими 10 тысячами человек занимается сейчас советская миссия в Риме, и эта миссия имеет свободный доступ в лагерь. Сообщено, что лица, находящиеся в лагере, являются преимущественно украинцами, но не советскими гражданами.

В этом лагере имеется также некоторое количество поляков, которые, насколько мы могли установить, жили в границах Польши 1939 года. 665 человек желают немедленно вернуться в Советский Союз, и принимаются меры для их отправки. Мы готовы также передать всех других желающих вернуться.

Эти 10 тысяч человек сдались нам почти как целая воинская единица, и мы сохранили ее в таком виде, под руководством ее собственных командиров, исключительно по административным соображениям. Мы были бы рады, если бы генерал Голиков направил свои жалобы фельдмаршалу Александеру или в его ставку».

Выслушав Черчилля и командующего британскими силами в Европе Александера Сталин заявил, что считает вопрос исчерпанным.

В конечном итоге из 1052 человека из числа бывших украинских эсэсовцев пожелали вернуться на родину и отбыли в СССР, более сотни объявили себя поляками и присоединились к польской армии генерала Андерса, остальные же были направлены в лагерь военнопленных в Британию, где провели несколько лет на различных работах, а затем были отпущены на свободу.