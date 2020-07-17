Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил автомобилем супермаркет в Николаеве и в нижнем белье пытался сбежать от правоохранителей. Об этом 17 июля сообщает местное издание Новости-N

Убивший семью под Киевом водитель оказался рецидивистом © CC0, Pixabay

«Полицейские догнали авто буквально через пару сотен метров, на углу улиц Севастопольской и 1-й Слободской. К удивлению патрульных, пред ними предстал мужчина, на котором из одежды были одни трусы. При этом у него наблюдались ярко выраженные признаки алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Мужчина заявил, что автомобиль Lexus ему не принадлежит и вообще машиной управлял другой человек, который скрылся. В отношении водителя составили административные протоколы, а автомобиль отправили на штрафплощадку.