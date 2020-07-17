Степанов не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы — возможно, будет переход на дистанционное обучение.
«Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации», — сказал министр.
Он отметил, что через неделю будет подготовлен регламент работы, который утвердят до конца июля, чтобы все было понятно заранее.