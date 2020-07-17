Министерство здравоохранения работает с Министерством образования, чтобы ввести с 1 сентября привычное обучение совместно с дистанционными формами. Об этом 17 июля рассказал в интервью «РБК-Украина» министр здравоохранения Максим Степанов

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«Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации», — сказал министр.

Он отметил, что через неделю будет подготовлен регламент работы, который утвердят до конца июля, чтобы все было понятно заранее.