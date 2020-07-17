«Украинский народ сегодня, как никогда ранее, нуждается в Вашей защите. Украинцы стали заложниками многочисленных социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств… И украинцы страдают от таких преступных группировок. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не способны положить конец этому беспределу», — заявил Медчедчук.
Политик подчеркнул, что «монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам», которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях.
Он призвал Зеленского сделать выбор и быть на стороне закона. В обратном случае, по мнению политика, президент становится на сторону тех, кто «вытирает о него ноги».