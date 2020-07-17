Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием повлиять на сложившуюся тенденцию, когда преступные элементы прикрываются национал-патриотическими лозунгами и совершают преступления. Об этом 17 июля сообщается на сайте партии

«Украинский народ сегодня, как никогда ранее, нуждается в Вашей защите. Украинцы стали заложниками многочисленных социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств… И украинцы страдают от таких преступных группировок. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не способны положить конец этому беспределу», — заявил Медчедчук.

Извиниться и уйти: «Оппоплатформа» потребовала отставки Зеленского © пресс-служба президента Украины

Он призвал Зеленского сделать выбор и быть на стороне закона. В обратном случае, по мнению политика, президент становится на сторону тех, кто «вытирает о него ноги».