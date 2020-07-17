Будущим комбайнерам русский язык не нужен: Золотарёв о ликвидации русских школ на Украине
Будущим комбайнерам русский язык не нужен: Золотарёв о ликвидации русских школ на Украине
© Скриншот из видео Украина.ру
Отмечается, что к парламенту пришли с партийной символикой, флагами Всеукраинского объединения «Свобода», «Демократической сокиры» и «Национального корпуса», а также флагами Украины.

Организаторы акции намерены продолжать акции под стенами Рады и не расходиться «до тех пор, пока проект нардепа от фракции «Слуга народа» Максима  Бужанского «не будет провален или снят с рассмотрения».

Участники акции призывают монобольшинство и председателя Рады Дмитрия Разумкова снять «русификаторский законопроект 2362 с рассмотрения и никогда больше к нему не возвращаться», а народных депутатов — выступать и голосовать против этого проекта.    