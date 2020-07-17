Несколько сотен человек собрались к началу пленарного заседания Рады на площади Конституции с призывом защитить украинский язык. Об этом 17 июля сообщает «Интерфакс-Украина»

Будущим комбайнерам русский язык не нужен: Золотарёв о ликвидации русских школ на Украине © Скриншот из видео Украина.ру

Организаторы акции намерены продолжать акции под стенами Рады и не расходиться «до тех пор, пока проект нардепа от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского «не будет провален или снят с рассмотрения».

Участники акции призывают монобольшинство и председателя Рады Дмитрия Разумкова снять «русификаторский законопроект 2362 с рассмотрения и никогда больше к нему не возвращаться», а народных депутатов — выступать и голосовать против этого проекта.