Отмечается, что к парламенту пришли с партийной символикой, флагами Всеукраинского объединения «Свобода», «Демократической сокиры» и «Национального корпуса», а также флагами Украины.
Организаторы акции намерены продолжать акции под стенами Рады и не расходиться «до тех пор, пока проект нардепа от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского «не будет провален или снят с рассмотрения».
Участники акции призывают монобольшинство и председателя Рады Дмитрия Разумкова снять «русификаторский законопроект 2362 с рассмотрения и никогда больше к нему не возвращаться», а народных депутатов — выступать и голосовать против этого проекта.