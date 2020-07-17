Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в городском совете Днепра и управлении Госгеокадастра по факту незаконного отчуждения земельных участков, рыночная цена которых составляет около 1,5 миллиарда гривен (почти 4 млрд рублей). Об этом 16 июля сообщила пресс-служба СБУ

СБУ проводит обыск у главы Государственной налоговой службы Украины – Мосийчук © Facebook, Гітлянська Олена говорится в материале.

Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку. В частности, как заявляет СБУ, зафиксировано выделение земельных участков лицам, которые на момент регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния, и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского горсовета.

Во время обысков нашли документы, которые свидетельствуют о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков и их застройке, а также отчуждения коммунального имущества.

«В этом деле горсовет Днепра признан потерпевшей стороной. Сейчас следователи СБУ потребовали объем документов (их изъятие является целью обыска), что составляет около 40 десятитонных грузовиков», — сказано в сообщении горсовета Днепра.