«Служба безопасности Украины задокументировала факты незаконного завладения земельными участками, которые являются собственностью территориальной общины Днепра. <…> По предварительной версии следствия, более 500 земельных участков рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, расположенных на территории областного центра, противоправно перешли в собственность коммерсантов», — говорится в материале.
Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку. В частности, как заявляет СБУ, зафиксировано выделение земельных участков лицам, которые на момент регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния, и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского горсовета.
Во время обысков нашли документы, которые свидетельствуют о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков и их застройке, а также отчуждения коммунального имущества.
«В этом деле горсовет Днепра признан потерпевшей стороной. Сейчас следователи СБУ потребовали объем документов (их изъятие является целью обыска), что составляет около 40 десятитонных грузовиков», — сказано в сообщении горсовета Днепра.