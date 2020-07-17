Шесть лет назад произошла катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, в которой погибли все пассажиры и экипаж, 298 человек. Об этом 17 июля в своем Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский

«С начала расследования этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде… Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибших в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших», — написал Зеленский. Александр Ходаковский о сбитом Boeing: В тот день, шесть лет назад, мы думали, как обеспечить прозрачность расследования © предоставлено Александром Ходаковским