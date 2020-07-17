«С начала расследования этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде… Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибших в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших», — написал Зеленский.
Он напомнил, что уголовный процесс начался в Нидерландах 9 марта. По его словам, этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия.