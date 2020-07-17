Опубликованные в Cети скриншоты внутренней системы Twitter свидетельствуют о том, что сервис манипулирует мнением пользователей. Такую точку зрения высказали 16 июля эксперты, передает РИА Новости

Небрежность или умысел. Как Запад фальсифицирует факты и манипулирует общественным мнением © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По мнению замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, эта функция является возможностью для манипуляций.

«В Сети появились скриншоты взломанной административной панели сотрудников Twitter, из них стало понятно, что они могли цензурировать посты, понижать в поисковой выдаче тэги и выводить в топ новые. Несмотря на то что часть подобных публикаций и скриншотов была удалена, эти факты вызвали новую волну вопросов к Twitter и подозрений в манипуляции общественным мнением», — сказал он.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин согласился с этим мнением.

«Эти коэффициенты могут распространяться на конкретные посты или на аккаунт. Это можно назвать продвижением или пессимизацией, но по факту это манипуляция мнением», — подчеркнул он.

Система ранжирования в Twitter позволяет сервису манипулировать пользователями и влиять на их предпочтения, подтвердил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент «Фонда защиты национальных интересов» Александр Малькевич.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не удивился этой информации.

«Для нас это неудивительно, мы давно об этом говорили и указывали в докладе комиссии», — сказал Климов.

По его словам, пользователи должны учитывать эти нюансы, когда заводят аккаунты на зарубежных платформах.