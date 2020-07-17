Из скриншотов, опубликованных накануне на портале Motherboard, следует, что к каждому пользователю применяются фильтры — например, была ли учетная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
По мнению замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, эта функция является возможностью для манипуляций.
«В Сети появились скриншоты взломанной административной панели сотрудников Twitter, из них стало понятно, что они могли цензурировать посты, понижать в поисковой выдаче тэги и выводить в топ новые. Несмотря на то что часть подобных публикаций и скриншотов была удалена, эти факты вызвали новую волну вопросов к Twitter и подозрений в манипуляции общественным мнением», — сказал он.
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин согласился с этим мнением.
«Эти коэффициенты могут распространяться на конкретные посты или на аккаунт. Это можно назвать продвижением или пессимизацией, но по факту это манипуляция мнением», — подчеркнул он.
Система ранжирования в Twitter позволяет сервису манипулировать пользователями и влиять на их предпочтения, подтвердил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент «Фонда защиты национальных интересов» Александр Малькевич.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не удивился этой информации.
«Для нас это неудивительно, мы давно об этом говорили и указывали в докладе комиссии», — сказал Климов.
По его словам, пользователи должны учитывать эти нюансы, когда заводят аккаунты на зарубежных платформах.