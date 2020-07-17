СБУ задержала на границе Украины с Россией бывшего заместителя гендиректора харьковского завода им. Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей «75 лет Великой Победы». Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило издание «Страна» со ссылкой на главу харьковской городской организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Лесика

«Михаил Васильевич Исаев — мой друг, товарищ, единомышленник. В ночь с 12-13 июля, по возвращении из Белгородской области (77-я годовщина Курского сражения отмечалась в Прохоровке), был задержан и подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном ВОВ, в возрасте 90 лет», — рассказал Лесик.

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По словам Лесика, Михаилу Исаеву угрожают статьей УК 436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики) — от 5 лет с конфискацией.