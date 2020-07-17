«Михаил Васильевич Исаев — мой друг, товарищ, единомышленник. В ночь с 12-13 июля, по возвращении из Белгородской области (77-я годовщина Курского сражения отмечалась в Прохоровке), был задержан и подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном ВОВ, в возрасте 90 лет», — рассказал Лесик.
Отмечается, что делегацию более 10 часов продержали на границе сотрудники СБУ. У них изъяли 50 медалей «75 лет Великой Победы», предназначенных ветеранам Харькова.
По словам Лесика, Михаилу Исаеву угрожают статьей УК 436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики) — от 5 лет с конфискацией.