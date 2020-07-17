Министерство иностранных дел Австрии отвергло планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод «Северный поток – 2». Об этом 16 июля сообщила пресс-служба австрийского МИД в Twitter

«Австрия категорически отвергает планы США наложить экстерриториальные санкции против строительства "Северного потока – 2". Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры», — говорится в материале.

Austria clearly rejects US plans to impose extraterritorial sanctions against #NordStream2. Among trusted partners, we believe in direct talks, not unilateral measures. — MFA Austria (@MFA_Austria) July 16, 2020

Германия сопротивляется давлению США в вопросе достройки газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 AG Майк Помпео сообщил, что Госдеп опубликовал свои рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Это ставит под угрозу американских санкций инвестиции и другие активы, связанные с российскими экспортными газопроводами.