«Австрия категорически отвергает планы США наложить экстерриториальные санкции против строительства "Северного потока – 2". Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры», — говорится в материале.
Austria clearly rejects US plans to impose extraterritorial sanctions against #NordStream2. Among trusted partners, we believe in direct talks, not unilateral measures.— MFA Austria (@MFA_Austria) July 16, 2020
На днях госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдеп опубликовал свои рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».
Это ставит под угрозу американских санкций инвестиции и другие активы, связанные с российскими экспортными газопроводами.