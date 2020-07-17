«Австрия категорически отвергает планы США наложить экстерриториальные санкции против строительства "Северного потока – 2". Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры», — говорится в материале.

Германия сопротивляется давлению США в вопросе достройки газопровода «Северный поток – 2»
Германия сопротивляется давлению США в вопросе достройки газопровода «Северный поток – 2»
© Nord Stream 2 AG
На днях госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдеп опубликовал свои рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Это ставит под угрозу американских санкций инвестиции и другие активы, связанные с российскими экспортными газопроводами.

 