«Особенно последнее заявление президента [Азербайджана Ильхама Алиева] 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса. <…> Фактически Азербайджан обвинил сопредседателя в недееспособности, заявил о том, что международное право не работает и международным правом для них является оружие, сила, нужно уповать на вооруженные силы», — отметил Тоганян.
Он добавил, что звучащие в последние дни требования незамедлительно начать войну поддерживались официальной риторикой.
«И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции», — сказал Тоганян.
На прошлой неделе в интервью местным телеканалам Алиев заявил, что переговоры о нагорно-карабахском урегулировании фактически не ведутся, и раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за пассивность.
Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.