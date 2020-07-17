Череда заявлений властей Азербайджана готовила граждан страны к возможным военным действиям. Об этом 16 июля заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РБК

Армения надеется на влияние России в примирении с Азербайджаном © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Ильхама Алиева] 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса. <…> Фактически Азербайджан обвинил сопредседателя в недееспособности, заявил о том, что международное право не работает и международным правом для них является оружие, сила, нужно уповать на вооруженные силы», — отметил Тоганян.

Он добавил, что звучащие в последние дни требования незамедлительно начать войну поддерживались официальной риторикой.

«И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции», — сказал Тоганян.

На прошлой неделе в интервью местным телеканалам Алиев заявил, что переговоры о нагорно-карабахском урегулировании фактически не ведутся, и раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за пассивность.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.