Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом в четверг, 16 июля, на своей странице в Facebook написал адвокат Тарас Беспалый

«Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 Юли Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла…», — написал адвокат.

Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Кузьменко.

В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. По версии следователей, убийство было совершено для того, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.