«Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 Юли Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла…», — написал адвокат.
Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц смогли в декабре прошлого года, о чем на брифинге сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Следствие полагает, что организатором убийства журналиста был сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — врач и волонтер Кузьменко.
В деле фигурирует также медсестра Яна Дугарь. По версии следователей, убийство было совершено для того, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.