Польская оппозиция направила иск в Верховный суд с требованием признать недействительными состоявшиеся 13 июля выборы президента, на которых победил Анджей Дуда. Об этом 16 июля сообщает DPA

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