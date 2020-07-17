«Голосование само по себе, возможно, прошло нормально. Но атмосфера кампании, то, что были задействованы общественные финансы и медиа, сделали игру неравной. <…> Мы потребовали признать недействительными эти выборы. Если мы не будем громко указывать на нарушения законодательства, следующие выборы будут еще более проблемными», — заявил лидер «Гражданской платформы» Борис Будка.
Верховный суд Польши должен принять решение по иску «Гражданской платформы» до 3 августа.
Конкурент Дуды Рафал Тшасковский, проигравший президенту с минимальным отрывом, также представляет «Гражданскую платформу».