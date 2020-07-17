«Для меня большая честь во второй раз принять одну из самых главных наград Беларуси. В моей памяти тот вечер, когда я получил орден Франциска Скорины. <…> Думаю, что этот орден я действительно заслужил, так же как и те, кто достойно представлял Беларусь на конкурсе "Евровидение", когда я написал песню Дмитрию Колдуну, стал продюсером этого выступления», — сказал артист.
Российский певец также намекнул главе белорусского государства, что был бы рад получить звание народного артиста Белоруссии.
«Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы», — заметил Киркоров.
На Площади звезд возле главной площадки фестиваля заложили звезду Киркорова. Министр культуры Юрий Бондарь отметил, что это свидетельство высокого признания и выдающегося вклада в развитие современного музыкального искусства, популяризацию славянской культуры, а также укрепление культурных связей Белоруссии и России.