Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 июля вручил народному артисту России Филиппу Киркорову специальную награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию» на церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает belta.by

Киркоров показал, как без бороды гулял вместе с Лорак и Сердючкой © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк сказал артист.

Российский певец также намекнул главе белорусского государства, что был бы рад получить звание народного артиста Белоруссии.

«Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы», — заметил Киркоров.

На Площади звезд возле главной площадки фестиваля заложили звезду Киркорова. Министр культуры Юрий Бондарь отметил, что это свидетельство высокого признания и выдающегося вклада в развитие современного музыкального искусства, популяризацию славянской культуры, а также укрепление культурных связей Белоруссии и России.