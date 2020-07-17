Граждане Украины пострадали при столкновении автобуса и «Газели» в Липецкой области. Об этом 17 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб

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