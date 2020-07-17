«В Елецком районе на 375-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" около населенного пункта Хмелинец произошло столкновение автомобиля "Газель" и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Донецк — Санкт-Петербург. Всего в автобусе находились 39 граждан Украины, в том числе один ребенок… Пострадали пять человек», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что трех пострадавших госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.
В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщали, что рейсовый автобус после столкновения сгорел, пострадали восемь человек.