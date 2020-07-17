Им стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук.
Ее кандидатуру на праймериз поддержало 87 депутатов фракции. Также при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и результаты соцопросов, проведенных Офисом президента.
Кроме нее на номинацию в столичные градоначальники претендовали депутаты Александр Дубинский и Александр Качура. Также рассматривалась кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Выборы мэра Киева пройдут 25 октября 2020 года. Согласно майскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», за действующего мэра Виталия Кличко готовы проголосовать 40% киевлян.