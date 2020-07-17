В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» определились с кандидатом на пост мэра Киева. Об этом 16 июля сообщает РИА Новости

Верещук рассказала о планах баллотироваться в мэры Киева © Ірина Верещук Ирина Верещук.

Ее кандидатуру на праймериз поддержало 87 депутатов фракции. Также при определении кандидата учитывалась позиция Зеленского и результаты соцопросов, проведенных Офисом президента.

Кроме нее на номинацию в столичные градоначальники претендовали депутаты Александр Дубинский и Александр Качура. Также рассматривалась кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября 2020 года. Согласно майскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», за действующего мэра Виталия Кличко готовы проголосовать 40% киевлян.