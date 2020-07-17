Политический философ Иван Никонов рассказал, кто принимал участие в хищении американской помощи на Украине и через какие каналы. Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру 16 июля

Денис Садоха: Джулиани понимает, что его привлекут к ответственности, его заявление – фейк © предоставлено Д.Садоха Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

По мнению Никонова, сумма крупная, но вполне реалистичная, «так как разворовывалось не единоразово, а за все время правления».

«На Украине невозможно реализовывать властные полномочия любого уровня без движений теневых средств… Форма разворовывания поражает своим цинизмом. Один из каналов, например, благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», но до больных людей эти деньги, разумеется, не доходили», — рассказал эксперт.

По его данным, помимо Порошенко, в схеме также участвовали основатели Центра противодействия коррупции Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин.

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