Ранее адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.
По мнению Никонова, сумма крупная, но вполне реалистичная, «так как разворовывалось не единоразово, а за все время правления».
«На Украине невозможно реализовывать властные полномочия любого уровня без движений теневых средств… Форма разворовывания поражает своим цинизмом. Один из каналов, например, благотворительная организация «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», но до больных людей эти деньги, разумеется, не доходили», — рассказал эксперт.
По его данным, помимо Порошенко, в схеме также участвовали основатели Центра противодействия коррупции Дмитрий Шерембей и Виталий Шабунин.
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