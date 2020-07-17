Ранее Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.
«Я думаю, что к информации, озвученной Джулиани, надо относиться серьезно, ибо липкость рук украинских органов, власть предержащих, и обслуживающих их грантоедов — факт общеизвестный. Поэтому тому, что какая-то толика американской помощи могла прилипнуть к их шаловливым ручкам, удивляться не приходится», — сказал Золотарев.
Он также отметил, что Джулиани, как адвокат, знает, что говорит, поскольку слова, не подкрепленные фактами, «могут дорого стоить как юридически, так и репутационно».
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