Глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев не видит причин не доверять словам советника президента США Рудольфа Джулиани о возможном хищении американской помощи на Украине. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Иван Никонов: Люди Обамы блокируют расследование по Байдену © Facebook, Ivan Nikonov Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

«Я думаю, что к информации, озвученной Джулиани, надо относиться серьезно, ибо липкость рук украинских органов, власть предержащих, и обслуживающих их грантоедов — факт общеизвестный. Поэтому тому, что какая-то толика американской помощи могла прилипнуть к их шаловливым ручкам, удивляться не приходится», — сказал Золотарев.

Он также отметил, что Джулиани, как адвокат, знает, что говорит, поскольку слова, не подкрепленные фактами, «могут дорого стоить как юридически, так и репутационно».

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