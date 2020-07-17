Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко назвал слова советника президента США Рудольфа Джулиани о хищении американской помощи на Украине, необоснованным заявлением, сделанным в рамках политического заказа. Эксперт сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Кость Бондаренко о хищении $5 млрд: Перед выборами в США власть Украины выжидает, потому что иначе поступить не может © РИА Новости, Нина Зотина Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

По мнению Фесенко, это ничем не обоснованные заявления. Прежде всего, он призвал конкретизировать, чьи это деньги — Международного валютного фонда (МВФ) или кредитные гарантии правительства США, а также подчеркнул, что эти траты в любом случае статистически фиксируются.

«Поэтому то, что сказал Джулиани, для легковерных дурачков… Он просто копирует, воспроизводит то, что ему рассказывают [депутаты Рады Александр] Дубинский, [Андрей] Деркач и некоторые другие, не проверяя информацию. Вот это и смешно, и очень некомпетентно для такого юриста, как Джулиани… Он выполняет политический заказ, он работает на интересы [президента США Дональда] Трампа. И информация не проверяется, главное — запустить», — заявил политолог.

Он также подчеркнул, что если речь идет об американских деньгах, то это деньги, которые выделяет Госдепартамент США. Соответственно, Вашингтон должен провести расследование, но этого сделано не было, отметил эксперт.

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