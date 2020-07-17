В преддверии президентских выборов республиканцы и демократы будут давить на президента Украины Владимира Зеленского, и для него главное - не принять ни одну из сторон. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Андрей Золотарев о хищении американской помощи на Украине: До выборов в США Зеленский будет слеп, глух и нем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.

По словам Абзалова, Украина имеет достаточно материалов, чтобы инициировать расследование, однако не делает этого из-за неопределенной ситуации с результатами президентских выборов в США.

«Чтобы не попасть в ловушку Порошенко, который поставил не на того кандидата, было принято решение, судя по всему, слегка притормозить процесс, и это в принципе заметно», — отметил он.

В то же время в США республиканцы пытаются ударить по рейтингу Байдена, из-за чего дело будет форсироваться, и оба кандидата будут давить на Зеленского, убежден политолог.

«Его (Зеленского — ред.) основная задача — не определиться до ноября… Я бы на месте Зеленского вообще никуда не ездил и трубку не брал. Надо дистанцироваться максимально, поставить на паузу расследование, но при этом его не свернуть — это наиболее эффективная стратегия», — считает Абзалов.

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