Президент США Дональд Трамп презирает страны западного полушария, об этом говорит его намерение продать Пуэрто-Рико, сказал глава МИД Кубы Бруно Родригес. Его слова приводит РИА Новости 16 июля

Бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк ранее рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп предложил избавиться от такого «актива» и спросил, можно ли продать остров.

«Стремление продать Пуэрто-Рико, о котором стало известно недавно, — это грубая демонстрация презрения, с которым президент США обращается со странами полушария, оно объясняет его приверженность к доктрине Монро — колониальному инструменту, история смерти и страдания которого хорошо известна», — написал Родригес в Twitter.

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Жители Пуэрто-Рико неоднократно голосовали на различных референдумах за вхождение в состав США в качестве 51-го штата, последнее такое голосование состоялось в 2017 году. Однако власти США постоянно игнорируют волеизъявления жителей Пуэрто-Рико.