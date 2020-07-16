«По состоянию на 16:37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 0,58%, до 26715,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,64%, до 3205,9 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,99%, до 10 445,84 пункта», — говорится в сообщении.
Как отмечается, инвесторы воздерживаются от приобретения рисковых активов на фоне роста опасений вокруг развития отношений между США и Китаем.
Днем ранее США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к «нарушению прав человека».
Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели введут санкции в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и ряда других.