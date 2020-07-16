Основные американские фондовые индексы начали торги 16 июля с падения на из-за того, что выросли опасения относительно обострения конфликта между США и Китаем, пишет Прайм 16 июля со ссылкой на данные торгов

«По состоянию на 16:37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 0,58%, до 26715,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,64%, до 3205,9 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,99%, до 10 445,84 пункта», — говорится в сообщении.

«Глубокое огорчение». Европейский суд поставил правительство США в тупик © CC0, Pixabay

Днем ранее США ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к «нарушению прав человека».

Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели введут санкции в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и ряда других.