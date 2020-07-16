Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, отметил, что Украина шесть лет борется против России и делает все, чтобы наступил мир. Его выступление 16 июля в парламенте по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины транслировал телеканал «Рады»

«Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену — жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, не на бумаге», — заявил он.

Глава государства также отметил, что Украина не может вернуть погибших в Донбассе, но «должна вернуть все свои территории».