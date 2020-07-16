Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что его заместитель Юрий Ботнар отошел на встречу и исчез. Об этом 16 июля он сообщил в Facebook

«Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел прискорбный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара… Просьба ко всем, кто владеет любой информацией о месте нахождения моего заместителя, сообщить мне или в полицию», — говорится в сообщении.

Одиозный мэр Черкасс нашел для себя новую партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

Об исчезновении уже подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.