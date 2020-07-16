«Уважаемые друзья, в Черкасском городском совете произошел прискорбный инцидент. Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара… Просьба ко всем, кто владеет любой информацией о месте нахождения моего заместителя, сообщить мне или в полицию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по словам жены и отца Ботнара, накануне около 19:30 в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого он исчез и с нем не удавалось связаться. Его телефон выключен, а местонахождение неизвестно.
Об исчезновении уже подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.