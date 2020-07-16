Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. Трансляцию заседания 16 июля вел телеканал «Рада»

Закон существенно уменьшает залоги на выборы. Партийная система выборов начинается в городах с населением от 10 тысяч. В сельские, поселковые и городские главы можно идти самовыдвиженцем.

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день — либо весной, либо осенью.

Дата определена, задачи поставлены. Что будет с местными выборами на Украине © Facebook, Слуга Народу

В законе предусмотрено, что кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25% размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты. Изменится и форма бюллетеня.