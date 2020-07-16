Киевский государственный отель «Днепр» продали за 1,1 миллиарда гривен (около 3 млрд рублей). Об этом 16 июля сообщается на сайте Фонда госимущества

Кто стал владельцем отеля, не сообщается.

«Окончательная стоимость объекта, на который претендовали 29 предпринимателей, возросла до 1 миллиарда 111 миллионов 111 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Ломаченко открыл собственный отель на украинском курорте © РИА Новости, Владимир Баранов | Перейти в фотобанк

Отель «Днепр» расположен на Европейской площади, недалеко площади Независимости. Его выставили на аукционе 15 июня со стартовой ценой 80,9 миллиона гривен (около 200 млн рублей).

Причиной продажи отеля стала убыточность. Отмечалось, что отель приносил государству около 10 тысяч гривен (около 28 тыс. рублей) в месяц. Отель площадью более 12 тысяч квадратных метров состоит из 12 наземных и еще одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Перед зданием расположен паркинг на 56 мест.В «Днепре» также есть 186 номеров на 288 мест, рестораны и бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.