Суд ЕС 16 июля признал механизм передачи данных между ЕС и США недействительным, удовлетворив иск гражданина Австрии Максимилиана Шремса, пользователя Facebook, не желавшего, чтобы его личные данные передавались в США.
«В то время как министерство торговли США глубоко огорчено тем, что суд, похоже, признал недействительным решение Европейской комиссии о EU-US Privacy Shield, мы все еще изучаем это решение, чтобы полностью понять его практические последствия», — заявил Росс.
По его словам, США продолжат сотрудничать по этому вопросу с Еврокомиссией и Европейским советом по защите данных, в том числе для минимизации негативных последствий нового решения.
Отметим, данное решение европейского суда довольно неожиданное, так как ранее этот же иск был отклонен на основании решения Европейской комиссии о том, что США предоставляют достаточную защиту персональных данных.
Оно может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельностью в США и Европе.
Американские интернет-гиганты, такие как Facebook, Apple и Alphabet, могут оказаться перед выбором: перенести дата-центры в Европу либо прекратить вести бизнес в регионе.