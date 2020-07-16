Министерство торговли США глубоко огорчено решением суда Европейского союза о признании недействительным механизма передачи данных между ЕС и США, ведомство пока не знает, как на него реагировать. Об этом, как пишет РИА Новости 16 июля, заявил министр торговли США Уилбур Росс

Суд ЕС 16 июля признал механизм передачи данных между ЕС и США недействительным, удовлетворив иск гражданина Австрии Максимилиана Шремса, пользователя Facebook, не желавшего, чтобы его личные данные передавались в США.

«В то время как министерство торговли США глубоко огорчено тем, что суд, похоже, признал недействительным решение Европейской комиссии о EU-US Privacy Shield, мы все еще изучаем это решение, чтобы полностью понять его практические последствия», — заявил Росс.

США больше не защищают ЕС, европейцы должны дать на это единый ответ – Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Отметим, данное решение европейского суда довольно неожиданное, так как ранее этот же иск был отклонен на основании решения Европейской комиссии о том, что США предоставляют достаточную защиту персональных данных.

Оно может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельностью в США и Европе.

Американские интернет-гиганты, такие как Facebook, Apple и Alphabet, могут оказаться перед выбором: перенести дата-центры в Европу либо прекратить вести бизнес в регионе.