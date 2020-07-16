Президент Украины Владимир Зеленский выступил против продления карантина более чем на месяц. Об этом 16 июля говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины

Сообщение появилось по итогам традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.

«Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более», — сказал он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Максим Степанов сообщил, что постановление уже разработано. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Отмечается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.