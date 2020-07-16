Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление о назначении Уруского по предложению депутатской фракции «Слуга народа». За соответствующий проект постановления проголосовали 250 нардепов.
По данным украинских СМИ, Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до того был первым заместителем министра промышленной политики.
С апреля Уруский возглавляет инжиниринговую компанию «Прогресстех-Украина», которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик фирмы «Прогресстех-Украина» — компания Boeing.