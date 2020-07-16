Рада назначила вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности экс-главу Государственного космического агентства Олега Уруского. Трансляцию заседания 16 июля вел телеканал «Рада»

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление о назначении Уруского по предложению депутатской фракции «Слуга народа». За соответствующий проект постановления проголосовали 250 нардепов.

Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ © Facebook, Кирило Шевченко

С апреля Уруский возглавляет инжиниринговую компанию «Прогресстех-Украина», которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик фирмы «Прогресстех-Украина» — компания Boeing.