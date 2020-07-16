Американская California Resources Corp. (СА), крупнейшая нефтекомпания в Калифорнии, подала заявление о банкротстве, чтобы провести запланированную реструктуризацию. Об этом 16 июля сообщает РИА Новости

Агентство отмечает, что СА со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе пополнила ряды американских энергетических компаний, оказавшихся в затруднительном положении из-за падения цен на нефть.

СА подала заявление в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в суд в Хьюстоне, чтобы реструктуризировать долговые обязательства.

Международное экономическое агентство высказалось о похоронах сланцевой отрасли в США © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В начале апреля заявление о банкротстве подала Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

California Resources по большей части занимается традиционной добычей нефти и газа, хотя также владеет и сланцевыми участками. В 2019 году выручка компании составила $2,6 млрд.