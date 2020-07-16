Агентство отмечает, что СА со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе пополнила ряды американских энергетических компаний, оказавшихся в затруднительном положении из-за падения цен на нефть.
СА подала заявление в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в суд в Хьюстоне, чтобы реструктуризировать долговые обязательства.
Месяцем ранее о банкротстве объявил американский производитель сланцевых нефти и газа Extraction Oil & Gas после того, как не сумел выплатить в срок проценты по долгу.
В начале апреля заявление о банкротстве подала Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.
California Resources по большей части занимается традиционной добычей нефти и газа, хотя также владеет и сланцевыми участками. В 2019 году выручка компании составила $2,6 млрд.