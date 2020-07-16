Отмечается, что после завершения совещания в Офисе генерального прокурора журналисты спросили Авакова о причинах преступности.
Министр ответил: «Человеческая природа такова. Человек нарушает закон, его тянет на какие-то не такие позиции. Поэтому всегда существует баланс. Баланс — моя религия, баланс — это то, что необходимо нашему обществу везде, начиная от правоохранительной системы, заканчивая политическим балансом. Уверен, что в Украине такой баланс можно найти спокойно».
На уточняющий вопрос, есть ли баланс в деле Шеремета, Аваков обиделся: «Отвечайте сами. До свидания». После этого он быстро ушел от журналистов.