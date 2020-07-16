Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков ушел от журналистов после того, как ему задали вопрос о деле погибшего журналиста Павла Шеремета. Об этом 16 июля сообщает УНИАН

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