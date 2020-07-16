Такое решение суд принял по иску гражданина Австрии Максимилиана Шремса. Он пользуется соцсетью Facebook и требует не передавать его личных данных в США.
Между тем данные европейских пользователей передавались из Ирландии на серверы в США для дальнейшей обработки, указал Суд ЕС в коммюнике.
Данное решение неожиданное, так как ранее этот же иск был отклонен на основании решения Европейской комиссии о том, что США предоставляют достаточную защиту персональных данных.
Оно может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, которые ведут свою деятельностью в США и Европе.
Американские интернет-гиганты, такие, как Facebook, Apple и Alphabet могут оказаться перед выбором: перенести дата-центры в Европу либо прекратить вести бизнес в регионе.