Армянская сторона готова обсудить с Азербайджаном эвакуацию тел погибших военнослужащих при условии прекращения огня. Об этом 16 июля сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook

Армения надеется на влияние России в примирении с Азербайджаном © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Ранее она заявляла, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также сообщала об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. По ее словам, это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

В Минобороны Азербайджана опровергли эти сообщения, назвав их «вымыслом и дезинформацией». В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что «никогда не обстреливают населенные пункты».