«При условии прекращения огня и создания соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана, армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя», — написала Степанян.
Ранее она заявляла, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также сообщала об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. По ее словам, это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
В Минобороны Азербайджана опровергли эти сообщения, назвав их «вымыслом и дезинформацией». В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что «никогда не обстреливают населенные пункты».