Великобритания полностью утратила независимость в вопросе санкций в отношении китайской компании Huawei, что в конечном итоге навредит интересам Лондона, сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ее слова 16 июля приводит РИА Новости

14 июля правительство Великобритании запретило британским телекоммуникационным компаниям с 2021 года закупать 5G-оборудование Huawei. Кроме того, до 2027 года использование продукции Huawei в британских сетях 5G должно быть прекращено.

«Правительство Великобритании в вопросе с Huawei утратило столь важную независимость и самостоятельность. Это решение принесет больше ущерба, чем пользы», — заявила дипломат.

Требуют лояльности. Немецкий эксперт Рар сказал, как Европа станет полем боя США и Китая © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Решение Великобритании сотрудничать с Huawei на протяжении последних 20 лет было выгодно британской стороне, так как это позволило создать десятки тысяч рабочих мест и существенно развить британскую телекоммуникационную инфраструктуру, отметила Хуа Чуньин.

Поэтому нынешнее решение Лондона о запрете на использование Huawei в конечном счете нанесет ущерб интересам Великобритании, добавила она.

По мнению представителя КНР, британское правительство должно прислушаться к рациональным высказываниям, звучащим в стране, и ответственно сделать выбор, который наилучшим образом отвечает коренным и долгосрочным интересам Великобритании.