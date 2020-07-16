Угроза санкций в отношении «Северного потока-2» является грубым давлением на европейский бизнес с целью заставить европейцев покупать более дорогой американский газ на менее выгодных условиях, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июля

«Это продолжение негативных проявлений, продолжение такой грубой линии введения различных рестрикций, оказания грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании… Это, конечно, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям», — цитирует Пескова Интерфакс.

Так пресс-секретарь прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу возможности введения новых санкций в отношении «Северного потока – 2».

Германия сопротивляется давлению США в вопросе достройки газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 AG Геза Андреас фон Гайр.

Он заявил, что санкции и любая другая деятельность США не меняют намерения правительства ФРГ достроить «Северный поток — 2».

Ранее республиканцы и демократы внесли на рассмотрение Палаты представителей США законопроект, предусматривающий усиление санкций против «Северного потока — 2».

Также в Сенат США был внесен еще один проект закона против газопровода, предлагающий вводить санкции по отношению к страховщикам судов, работающих на его прокладке.

По данным Bloomberg, власти Германии готовят ответные меры, в случае если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против «Северного потока — 2».

Во внутреннем документе Минэкономики ФРГ говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации.

Правительство Ангелы Меркель также рассматривает план по скоординированным действиям ЕС против попыток США помешать «Северному потоку — 2».