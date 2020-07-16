Европейский союз предоставляет Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса, проведения реформ и преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 16 июля сообщает сайт Кабмина Украины

Помощь будет направлена в разные сферы, начиная с усиления возможностей органов и предоставления экспертных консультаций по проведению реформ, до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий.

«Воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения», — заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Также 25 млн евро будут направлены на реализацию программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств на Украине. Еще 20 млн евро будет выделено на программу «EU4BUSINESS. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) на Украине».