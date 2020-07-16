Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда тот выходил из здания парламента, где выступал перед депутатами, сообщает РИА Новости 16 июля со ссылкой на местные СМИ

Инцидент произошёл в тот момент, когда Мун Чжэ Ин выходил из здания парламента. Мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в главу государства.

«Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор», — заявил мужчина.

Чон не попал в президента, тем не менее был задержан полицией. Почему он считает, что Мун Чжэ Ин заслуживает позора и презрения, не сообщается.

Ранее журналист Игорь Димитриев метнул ботинок в политика Олега Соскина, который выступил в Одессе с пропагандистской лекцией о пользе вступления Украины в НАТО.

Соскин назвал поступок Димитриева неоригинальным и вспомнил, как иракский журналист Мунтазер аз-Зейди бросил ботинок в президента США Джорджа Буша в Багдаде в декабре 2008 года.