«Партия призывает зарегистрированных кандидатов в президенты, которые действительно заинтересованы в возвращении страны на демократический путь развития и не являются марионетками действующей власти, снять свои кандидатуры и не участвовать в политическом фарсе с заведомо известным результатом», — говорится в нем.
В партии подчеркнули, что действующие белорусские власти развернули «широкомасштабные политические репрессии в отношении своих оппонентов, в том числе потенциальных кандидатов в президенты и членов их инициативных групп».
«Это сочетается с насилием в отношении мирных граждан, резким ограничением возможностей для ведения предвыборной агитации и выражения политической воли, — отмечает партия. — Все это свидетельствует об отсутствии необходимых условий для свободных и справедливых выборов», — сказано в заявлении.
Партия призвала власти прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.