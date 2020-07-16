Белорусская партия левых «Справедливый мир», которая является оппонентом действующей власти, предложила сняться с выборов всем кандидатам в президенты, чтобы не участвовать в «политическом фарсе». Соответствующее заявление 15 июля разместили на сайте партии

С чем Белоруссия идет на выборы президента. Эволюция государственной и оппозиционной идеологий © REUTERS, Vasily Fedosenko говорится в нем.

В партии подчеркнули, что действующие белорусские власти развернули «широкомасштабные политические репрессии в отношении своих оппонентов, в том числе потенциальных кандидатов в президенты и членов их инициативных групп».

«Это сочетается с насилием в отношении мирных граждан, резким ограничением возможностей для ведения предвыборной агитации и выражения политической воли, — отмечает партия. — Все это свидетельствует об отсутствии необходимых условий для свободных и справедливых выборов», — сказано в заявлении.

Партия призвала власти прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных.