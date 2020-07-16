Дубинский заявил, что обыски связаны с хищением средств «Укргазбанка», которые были переведены на сетку частных предпринимателей.
«Я задал ему (Кириллу Шевченко. — Ред.) вопрос: как так получилось, что во время его работы главой «Укргазбанка» жены членов правления и сотрудников банка, которые являются парикмахерами, бухгалтерами, людьми, которые не имеют вообще никакого отношения к банковской системе, оказались предпринимателями, на которые выводились десятки миллионов гривен в качестве комиссионного вознаграждения за привлечение депозитов… Ответить на мой вопрос он ничего не смог», — сказал Дубинский.
Он уточнил, что обыски проходили не только в «Укргазбанке», но и дома у Кирилла Шевченко.
Также депутат сообщил, что жена Шевченко — адвокат, поэтому им удалось отбиться от обыска.