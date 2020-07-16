Следователи НАБУ при обысках в «Укргазбанке» забрали личный компьютер главы финучреждения Кирилла Шевченко, который назначен новым главой НБУ, по делу о хищении 200 млн грн (около 500 млн рублей). Об этом 16 июля рассказал депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112 Украина»

НАБУ пришло с обысками домой к кандидату на должность главы Нацбанка – Рабинович © пресс-служба НАБУ

«Я задал ему (Кириллу Шевченко. — Ред.) вопрос: как так получилось, что во время его работы главой «Укргазбанка» жены членов правления и сотрудников банка, которые являются парикмахерами, бухгалтерами, людьми, которые не имеют вообще никакого отношения к банковской системе, оказались предпринимателями, на которые выводились десятки миллионов гривен в качестве комиссионного вознаграждения за привлечение депозитов… Ответить на мой вопрос он ничего не смог», — сказал Дубинский.

Он уточнил, что обыски проходили не только в «Укргазбанке», но и дома у Кирилла Шевченко.

Также депутат сообщил, что жена Шевченко — адвокат, поэтому им удалось отбиться от обыска.