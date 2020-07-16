Автомобиль Volvo, принадлежащий руководителю Николаевского областного центра политической партии «Национальный корпус» Денису Янтарю, загорелся ночью. Об этом 16 июля он сообщил на своей странице в Facebook в четверг

Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса» © nationalcorps.org

«Сегодня дегенераты в 3:30 подожгли мою машину, которая стояла у дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие убытки — обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам», — прокомментировал пострадавший.

Глава местного «Нацкорпуса» добавил, что по линии полиции слабо верит в успех, и планирует «поискать немножко по-другому».

В полиции отметили, что потерпевший отказался от дачи показаний и сейчас ведется расследование.