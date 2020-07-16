Он предположил, что автомобиль могли поджечь «политические оппоненты или криминалитет». Вместе с этим Янтарь намерен сам проводить расследование и найти поджигателей.
«Сегодня дегенераты в 3:30 подожгли мою машину, которая стояла у дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие убытки — обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам», — прокомментировал пострадавший.
Глава местного «Нацкорпуса» добавил, что по линии полиции слабо верит в успех, и планирует «поискать немножко по-другому».
В полиции отметили, что потерпевший отказался от дачи показаний и сейчас ведется расследование.