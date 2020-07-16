Власти британского города Бристоль убрали памятник активистке, установленный накануне на месте снесенной статуи купца, мецената и парламентария Эдварда Колстона, который в XVII веке занимался работорговлей. Об этом сообщает РИА Новости 16 июля

«Этим утром мы убрали скульптуру. Она будет храниться в музее до тех пор, пока художник не заберет ее или не пожертвует нашей коллекции. Вчера мэр Бристоля Марвин Риис выпустил заявление о необходимости проведения демократического процесса, в ходе которого жители города решат будущее постамента», — цитирует агентство заявление городского совета Бристоля.

Украинские ультрас призвали освободить американского копа, который задушил Джорджа Флойда © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк Марком Куинном прибыла к месту, где ранее был установлен памятник Колстону. За четверть часа активисты установили на постаменте статую, изображающую девушку Джен Рейд, присутствовавшую на демонстрациях, участники которых требовали убрать памятник работорговцу.

В крупных британских городах 6 и 7 июня прошли акции памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Сами шествия и митинги прошли мирно, однако примкнувшие к митингующим радикалы пытались спровоцировать беспорядки и нападали на полицию. Они и скинули с постамента статую Колстона.