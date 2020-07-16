Отмечается, что участники акции пришли на площадь Конституции с партийными флагами «Европейской солидарности», ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Демократичной сокиры», а также с национальными флагами Украины.
Участники митинга растянули баннер «Язык или смерть» так, чтобы он был виден из окон парламента. На площади установлена сцена, на которой выступают активисты.
Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил внести в повестку дня заседания Рады законопроект, который направлен на продолжение обучения на русском языке в школах до 2023 года.