Несколько сотен человек проводят в четверг у стен Рады митинг в защиту украинского языка. Об этом 16 июля сообщает «Интерфакс-Украина»

Отмечается, что участники акции пришли на площадь Конституции с партийными флагами «Европейской солидарности», ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Демократичной сокиры», а также с национальными флагами Украины.

Что-то не так. Бывшая и нынешняя власть Украины ведут языковую экспансию от бургера до Альбертины © politeka.net

Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил внести в повестку дня заседания Рады законопроект, который направлен на продолжение обучения на русском языке в школах до 2023 года.