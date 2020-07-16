Из-за коронакризиса в апреле и мае наблюдался профицит внешней торговли, но уже во второй половине полугодия Украину ждет стремительный рост торгового дефицита. Об этом 16 июля в комментарии «РБК-Украина» заявил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук

«Карантинные ограничения фактически сделали работу, которую обычно делала девальвация гривны — обвалили импорт на 34% и 40% в апреле и мае соответственно. Как следствие, вместо традиционного торгового дефицита и обвальной девальвации гривны мы получили впечатляющий торговый профицит и на удивление устойчивую валюту на фоне шоковых сценариев в соседних странах», — заявил Боярчук.

По его словам, учитывая, что инфекционисты прогнозируют вторую волну COVID-19, окончательное понимание ситуации придет позже.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Негативные тенденции, по словам экономиста, будут усиливаться, ведь будет расти торговый дефицит, а отложенный спрос на импорт сыграет плохую шутку во втором полугодии.