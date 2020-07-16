«Карантинные ограничения фактически сделали работу, которую обычно делала девальвация гривны — обвалили импорт на 34% и 40% в апреле и мае соответственно. Как следствие, вместо традиционного торгового дефицита и обвальной девальвации гривны мы получили впечатляющий торговый профицит и на удивление устойчивую валюту на фоне шоковых сценариев в соседних странах», — заявил Боярчук.
По его словам, учитывая, что инфекционисты прогнозируют вторую волну COVID-19, окончательное понимание ситуации придет позже.
Он отметил, что в ближайшие месяцы спрос на импорт вернется, а с ним вернется торговый дефицит и давление на национальную валюту. Уже в июне импорт потребительских товаров начал расти (около 3%, в сравнении с падением на 33% в мае), а «приятный профит изменился на привычный дефицит».
Негативные тенденции, по словам экономиста, будут усиливаться, ведь будет расти торговый дефицит, а отложенный спрос на импорт сыграет плохую шутку во втором полугодии.