На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия, азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов. Об этом 16 июля говорится на сайте Министерства обороны Армении

Азербайджан увеличит военный бюджет после боев с Арменией © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк уточняется в сообщении, армянская армия смогла отбить действия противника.

Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес.

Азербайджан также заявляет, что ситуация на границе остается напряженной. Баку обвиняет Ереван в попытках организации атак на позиции азербайджанских военных.

«С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы», — говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В Баку утверждают, что армянские силы из минометов и крупнокалиберного оружия обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе началось 12 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Евросоюз призвали страны прекратить огонь и предложили вернуть наблюдателей из ОБСЕ на приграничную территорию. В Кремле выразили беспокойство из-за взаимных обстрелов.