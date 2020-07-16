В ночь на 16 июля вооруженные силы Армении заметили движение в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Как уточняется в сообщении, армянская армия смогла отбить действия противника.
Утром азербайджанские подразделения начали обстреливать из гаубиц деревни Айгепар и Мовсес.
Азербайджан также заявляет, что ситуация на границе остается напряженной. Баку обвиняет Ереван в попытках организации атак на позиции азербайджанских военных.
«С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы», — говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
В Баку утверждают, что армянские силы из минометов и крупнокалиберного оружия обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.
Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе началось 12 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Евросоюз призвали страны прекратить огонь и предложили вернуть наблюдателей из ОБСЕ на приграничную территорию. В Кремле выразили беспокойство из-за взаимных обстрелов.