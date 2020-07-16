«Учитывая последние события, происходящие в регионе, мы должны пересмотреть наши военные расходы. Не исключается, что Армения, ввиду своего плачевного состояния после последних происшествий, вновь предпримет очередную провокацию», — сказал Алиев.
Он отметил, что азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку, но необходимо быть готовыми ко всему.
«Поэтому мы должны вновь пересмотреть военные расходы, в частности, в бюджете на следующий год. Все расходы для армии должны быть предусмотрены в полном объеме», — добавил Алиев.
Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. В последующие дни стороны продолжали обмениваться ударами. По официальным данным, Азербайджан потерял убитыми 11 военных и одного мирного жителя, Армения — четырех военнослужащих. Утром 16 июля бои на границе возобновились.