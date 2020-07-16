Замглавы КГГА Александр Густелев уверяет, что из-за приостановки работы муниципального транспорта на время карантина убытки этих двух предприятий уже составили 971,78 млн гривен (около 2,8 млн рублей).
Автоматизированная система учета оплаты проезда (АСОП) в Киеве, несмотря на многолетние обещания городской власти, до сих пор не работает. Переход на единый электронный билет, несмотря на колоссальные бюджетные вливания, тоже постоянно переносят. Депутатам снова придется верить чиновникам на слово.
При этом подчиненные Кличко уверяют — если депутаты Киевсовета откажутся компенсировать «Киевскому метрополитену» и «Киевпастрансу» из городского бюджета 971,78 млн гривен, наступят последствия в виде ухудшения финансово-экономического состояния и материально-технической базы указанных предприятий, а также задержки выплаты заработной платы их работникам.