Руководство Киевской горгосадминистрации решило компенсировать из столичного бюджета потерю доходов в связи с COVID-19 двум коммунальным перевозчикам - КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс». Об этом 15 июля сообщил портал KV

Замглавы КГГА Александр Густелев уверяет, что из-за приостановки работы муниципального транспорта на время карантина убытки этих двух предприятий уже составили 971,78 млн гривен (около 2,8 млн рублей).

Боксер в посудной лавке. Чем запомнится мэр Кличко киевлянам © Украина.ру

При этом подчиненные Кличко уверяют — если депутаты Киевсовета откажутся компенсировать «Киевскому метрополитену» и «Киевпастрансу» из городского бюджета 971,78 млн гривен, наступят последствия в виде ухудшения финансово-экономического состояния и материально-технической базы указанных предприятий, а также задержки выплаты заработной платы их работникам.